Depremden etkilenen öğrenciler için MEB'den kritik karar

Milli Eğitim Bakanlığı depremzede öğrenciler için bir dizi tedbir aldı.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerden farklı illere nakil yaptıran öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin sürekliliğini sağlamak için "Depremden Etkilenen Öğrencileri Takip ve İzleme Grubu" oluşturduklarını bildirdi.



Bakanlığın görevlendirdiği gönüllü öğretmenler en az ayda bir olmak üzere belirli periyotlarda deprem bölgesinden nakille gelen öğrencilerin bulunduğu okulların ziyaret edecek ve ihtiyaçları tespit edecek



Öte yandan depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Adıyaman’da 30'a yakın fabrikada üretim yeniden başladı.



Adıyaman OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, “201 işletmemiz var. 25 ile 30 arasında işletme yüzde 30 kapasiteyle çalışmaya başladı” dedi.



Deprem bölgesindeki yıkım nüfus hareketliliğine de neden oldu. Deprem riskinin de daha az olduğu bölgelere göç eden vatandaşlar şimdi de konut sorunu yaşıyor.



Afetzedelerin akın ettiği Sivas'ta kiralık dairelerin tamamı doldu; konut sıkıntısı başladı. Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır, yeni konut ihtiyacına değindi



Depremin üstünden bir ay geçti ancak bazı kahramanlar hiç unutulmadı. İşte onlardan biri de arama kurtarmada yer alan 'POYRAZ' VE 'KÖPÜK' isimli iki köpek.



Van’dan Kahramanmaraş’taki arama kurtarma çalışmaları için görevlendirilen jandarma arama kurtarma köpekleri 8 kişinin hayatını kurtardı.