MEB yüzde 65 dedi TCDD kreş ücretine yüzde 200 zam yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları, kuruma bağlı kreş ve çocuk bakımevi ücretlerine yüzde 200 zam yaptı. Bin 250 TL olan kreş ücretleri 3 bin 750 TL’ye yükseldi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demiryolları, kuruma bağlı kreş ve çocuk bakımevi ücretlerine yüzde 200 zam yaptı.

Bin 250 TL olan kreş ücretleri 3 bin 750 TL’ye yükseldi. Zammın 1 Mart’tan itibaren geçerli olduğu duyuruldu.

Devlet Demiryolları kuruma başlı kreş ücretlerinde yüzde 200 zam yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı artış oranını yüzde 65 olarak açıklamıştı.

Milli eğitim bakanı Mahmut Özer, 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması ve velilerin bu süreçte desteklenmesi amacıyla bu yılki ücret artışının yüzde 65 olması yönünde karar alındığını duyurmuştu.

# TCDD # kreş # zam # milli eğitim bakanlığı

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