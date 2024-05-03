Galatasaray'da bir isim daha açıklandı!

Galatasaray'da seçime günler kala bir isim daha adaylığını duyurdu.

Galatasaray'da bir isim daha açıklandı!
Editör: Metehan Gül
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Galatasaray'da seçim öncesinde Prof. Dr. Süheyl Batum yönetim kurulu listesini başkanlık divanına teslim etti ve başkan adaylığını açıkladı.

BATUM'UN LİSTESİ AÇIKLANDI!

Listede ise Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Murat Karaman, Recep Epözdemir, Cüneyt Öztürk isimleri yer aldı. 

Yedek listede ise isimler şu şekilde; Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt. 

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# Galatasaray # Süheyl Batum
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