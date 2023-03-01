MEB deprem bölgesine kurslar açıyor

Milli Eğitim Bakanlığı , Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları açıyor.



MEB'den yapılan açıklamaya göre DYK'lerde, EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nda gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının noktalarının konum bilgilerine "dhgm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.



Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın Destekleme ve Yetiştirme Kursları noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabilecekleri bir platform oluşturduklarını bildirdi.