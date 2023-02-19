YÖK üniversite eğitiminde merak edilenleri yanıtladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan öğretime geçeceği açıklanmıştı. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin bahar yarıyılına ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.



YÖK’ten yapılan açıklamada bahar yarıyılının çevrimiçi olarak yapılacağı belirtildi. Uzaktan öğretim kararının Nisan ayı başında yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. “Şartlar elverişli hale gelirse YÖK kararlarıyla hem uzaktan hem uygulamalı eğitim olan hibrit öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir” denildi.



Yanıtlanan sorular arasında uygulamalı eğitim de yer aldı. YÖK’ün açıklamasına göre derslere ait uygulama kısmı bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacak. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde uygulamalar, YÖK’ün kararıyla yaz dönemi yapılabileceği ifade edildi. Ya da uygulamaların bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebileceği veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabileceği de kaydedildi.



Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin stajlarını nasıl yapacağı da yanıtlandı. Bu öğrenciler, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yapacak.



Depremden etkilenen 11 ildeki öğrenciler, özel öğrenci olarak farklı bir üniversitedeki eş değer diploma programından ders alabilecek. Bu öğrenciler, başarılı olduğu derslerin kredisini de saydırabilecek:

- Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik başvurusunun, başvuruda bulunulacak üniversitenin Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekmektedir.

Talep eden her üniversite öğrencisi ise Bahar Yarıyılının başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içinde kayıt dondurabilecek. Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem azami öğrenim süresinden sayılmayacak. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde başvuru yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde talepleri üniversitelerince yeniden değerlendirilecek.



Deprem nedeniyle üniversitelerindeki sınavları kaçıran öğrenciler için yeni bir tarih belirlenerek telafi sınavları yapılacak. Uygulama, 6 Şubat ve sonrasındaki sınavlar için önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri kapsayacak.