Bakan Özer: "Sağlam olmayan hiçbir binada eğitimi başlatmayacağız"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer , Malatya Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. "Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde Sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız" dedi. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.