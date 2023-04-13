Eğitime sağanak engeli: O illerde okullar tatil edildi
Sağanak yağış bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari ve Şırnak'ta sağanak nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Hakkari ve Şırnak'ta sağanak okulları tatil ettirdi.
Hakkari Valiliğince alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Şırnak Valiliği de kent merkezinde beklenen sağanak nedeniyle, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "Şırnak merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü 1 gün eğitim öğretime ara verilmiştir." denildi.