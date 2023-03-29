İlber Ortaylı'dan eğitim sistemi eleştirisi

Tarihçi İlber Ortaylı, Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, isminin verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Ortaylı, sınav, kurs ve etüt merkezleri ve özel okullarla ilgili, "Eğitim ticarete döndü. İlan veren liseler türedi" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte, tarihçi İlber Ortaylı öğrencilerle bir araya geldi.

Ortaylı, adının verildiği Vefa Lisesi Kütüphanesi'nde buluştuğu gençlere, eğitim ve yaşam alışkanlıkları konusunda önerilerde bulundu. Ortaylı, eğitimin ticarileştiği eleştirisinde bulundu. Ortaylı,  "Eğitim ticarete döndü, ilan veren liseler türedi. Her ilan veren okula inanmayın, başarı oranları yüzde 20'den fazla değildir " dedi. 

"EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KAPATILDI; DÜPEDÜZ CEHALETTEN" 

Eğitimin uzaktan yapılmasını yanlış bulduğunu belirten Ortaylı, "Maalesef eski edebiyatımızı size öğretecek bir kültürümüz kalmadı. Yani eğitim enstitüleri kapatıldı. Kapatılması kötü niyetli olmadı. Şuurlu bir şeyden daha kötü. Düpedüz cehaletten " diye konuştu. Gençlerin şiir edebiyat ve tiyatro öğrenmek zorunda olduklarını belirten Ortaylı, " Meslektaşlarıma da yönelik bir şey.  Bilmek zorundasınız ve öğretmek zorundasınız " dedi.

"DERSHANELERİN BAŞARI DERECESİ YÜZDE 20'LERDE" 

Eğitim kurumlarının ticarileştiğini kaydeden İlber Ortaylı, "Her ilana inanmayın. Dershanelerin başarı derecesi yüzde 20'lerdedir, yüzde 30 bile değildir " dedi. Soruları da yanıtlayan Ortaylı, " Fakat bazı üniversiteleri açmasak iyi olurdu. Şırnak'ta üniversite olmaz; burada okunur.  Bu çok açık bir şey. Şırnak'ta kim okur üniversiteyi "Kim ders yapar orada? Burada çocuk büyükşehir de okuyacak, büyükşehri görecek. Oraya gidip üniversite açmakla mı olur bu iş. Bunu dediğimde çok kızmışlardı." diye konuştu.

Kaynak: DHA

# ilber ortaylı # eğitim sistemi

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