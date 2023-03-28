O ilde sahte vali okulları tatil etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın adına açılan sahte sosyal medya hesabından yağış nedeniyle kentte okulların tatil edildiği duyuruldu. Paylaşımı yalanlayan Vali Ayhan okullarda eğitim öğretimin devam edeceğini açıkladı.

Şanlıurfa’da eğitim, sosyal medyanın azizliğine uğradı.

Kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Vali Salih Ayhan adına açılan sahte hesaptan Şanlıufa’da okulların tatil edildiği paylaşımı yapıldı.

Kısa sürede yayılan sahte paylaşım üzerine Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, resmi hesabından açıklama yaptı ve bilginin doğru olmadığını duyurdu.

“İlimizdeki tüm okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.” diyen Vali Ayhan, sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı.

# Şanlıurfa # şanlıurfa # salih ayhan

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