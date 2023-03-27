Elazığ'da sağanak tarım arazilerini vurdu

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi.



Akçakiraz Beldesindeki Bahçekapı ve Yenice mahallelerinde su baskınları yaşandı.



10 mahallede ekili tarım arazileri, çiftlikler, ahırlar sular altında kalırken, bazı evler ile bir okulu su bastı.



Akçakiraz Beldesi Belediye Başkanı Sabahattin Kaya, bölgede incelemelerde bulundu. Kaya, sağanakla birlikte ciddi mağduriyet yaşadıklarını söyledi:

- Tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Yenice Mahallemizde de bir ilkokul sular altında kaldı. Buraya DSİ ve İl Özel İdaresi’nin ciddi bir yatırımı gerekli. Biz belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız ama en az 10 yerde tablo aynı. Bize bir kaynak, bütçe veya araç desteği mutlaka lazım. Biz bu yükün altından kalkamıyoruz. Bizi bu mağduriyetten koruyun. Rabbim bizi bu girdaptan korusun