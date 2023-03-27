İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Bodrum'da çiçeklerle karşılandı

İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Muğla Bodrum'a gitti. Turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

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İngiltere'den Milas-Bodrum Havalimanı'na giden 166 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi.

Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkililerince karanfillerle karşılandı.

İngiliz turistler, işlemlerinin ardından ilçede konaklayacakları otellere geçti.

Yetkililer daha sonra uçuş ekibiyle pasta kesip çeşitli ikramlarda bulundu.

İngiliz havayolu EasyJet'in 4 Kasım'a kadar salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftada 3 gün Bodrum-Bristol  arasında uçuş düzenleyeceği bildirildi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz Almanya, Rusya ve Polonya'dan da çok sayıda turist beklediklerini söyledi.

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