Ziraat Bankası'ndan dijital banka hamlesi

Ziraat Bankası, 2.5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka A.Ş.' unvanlı bir dijital bankayı hayata geçiriyor. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararla; Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar TL sermayeli 'Ziraat Dinamik Banka' ismiyle bir dijital banka kurulmasına karar verildi.

Ayrıca, 600 milyon TL kuruluş sermayeli 'Asır Yatırım Bankası A.Ş.' ismiyle bir banka kurulmasına izin verildi.

Yayımlanan karar ile Hayat Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

# Ziraat Bankası # Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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