Ortaokul ve lise mezunu polislerden 3600 talebi: "113 bin emekli polis mağdur olmasın"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı 3600 ek gösterge, Ocak ayında yürürlüğe girdi. Ancak ortaokul ve lise mezunu polisler düzenlemeye dahil edilmedi.



Emekli polis memuru Öncel Akın, düzenlemeye ortaokul ve lise mezunu polislerin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti:

- Aynı görevi yaptığımız arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge verildi ancak orta okul ve lise mezunu polislere verilmedi

Akın, 113 bin emekli polisin mağdur olmaması için yetkililere seslendi: