Ortaokul ve lise mezunu polislerden 3600 talebi: "113 bin emekli polis mağdur olmasın"

Ortaokul ve lise mezunu polisler Ocak ayında yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesine dahil edilmek istiyor. Emekli polis memuru Öncel Akın, 113 bin emekli polisin mağdur olmaması için yetkililere seslendi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı 3600 ek gösterge, Ocak ayında yürürlüğe girdi. Ancak ortaokul ve lise mezunu polisler düzenlemeye dahil edilmedi.

Emekli polis memuru Öncel Akın, düzenlemeye ortaokul ve lise mezunu polislerin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti:

- Aynı görevi yaptığımız arkadaşlarımıza 3600 ek gösterge verildi ancak orta okul ve lise mezunu polislere verilmedi

Akın, 113 bin emekli polisin mağdur olmaması için yetkililere seslendi:

- Polisler olarak 3600 ek göstergeden 1 defaya mahsus yararlanmak istiyoruz 113 500 emekli polisin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz.
# polis # 3600 ek gösterge

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