Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı.



Mart ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8,5'te bıraktı.



Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle Merkez Bankası şubat ayında politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.



Politika faizine ilişkin karar metninde, deprem felaketinin kısa vadede ekonomik aktiviteyi etkileyeceği ancak orta vadede kalıcı bir etki yaratmayacağı belirtildi. “Depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir” denildi.



Kararda ayrıca, Merkez Bankası’nın, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.