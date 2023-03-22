Türkiye-Afrika arasındaki işbirlikleri geliştiriliyor

Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu’nun 8’incisi İstanbul’da başladı. Forum ile Türkiye-Afrika arasındaki işbirliklerinin ve ticaret hacminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Son Güncelleme:

Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu İstanbul’da başladı.

Küresel başarı için işbirliği’ mottosuyla düzenlenen foruma Afrika’nın 41 ülkesinden ticaret heyetleri ve devlet yetkilileri katıldı.

Afrika ülkelerinin ve Türkiye’den temsilcilerin konuşmalarıyla başlayan forumda karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının önemi vurgulandı:

- Artık dönem Afrika'yı anlamak ve Afrika'nın geleceğinde Afrika ile ortak olma vakti. Afrika ile stratejik ortaklıklar kurmak vakti

Forumun açılış konuşmasını yapan Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika’ya yardım değil yatırım yapılması gerektiğini söyledi:

- Artık Afrika'ya yardım etmeyin. Afrikalının yardıma ihtiyacı yok. Afrikalının yatırıma ihtiyacı var. Afrika'nın ortaklığa ihtiyacı var
# afrika

Benzer Videolar

Sağlık Bakanlığı'ndan işçi alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı'ndan işçi alımı yapılacak
"Orman köylüleri kalkındırılmalı" "Orman köylüleri kalkındırılmalı"
Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı
Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı Türkiye üzerindeki yasak kaldırıldı
Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin şartları ne? Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin şartları ne?
Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor
Hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı Hasar ödemesi 4,5 milyar TL'yi aştı
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde
Ramazan pidesi fiyatı belli oldu Ramazan pidesi fiyatı belli oldu
Deprem altın üretimine darbe vurdu Deprem altın üretimine darbe vurdu
Suudi şirketler Türkiye'ye yatırım yapacak Suudi şirketler Türkiye'ye yatırım yapacak
Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı Depremin bilançosu ortaya çıkmaya başladı
Çok Okunanlar
1 Altın fiyatları bugün ne kadar? (22 MART 2023)
2 Bakan Bilgin'den emekli aylığı açıklaması
3 Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
4 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
5 "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu"