Türkiye-Afrika arasındaki işbirlikleri geliştiriliyor
Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu’nun 8’incisi İstanbul’da başladı. Forum ile Türkiye-Afrika arasındaki işbirliklerinin ve ticaret hacminin geliştirilmesi hedefleniyor.
Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu İstanbul’da başladı.
Küresel başarı için işbirliği’ mottosuyla düzenlenen foruma Afrika’nın 41 ülkesinden ticaret heyetleri ve devlet yetkilileri katıldı.
Afrika ülkelerinin ve Türkiye’den temsilcilerin konuşmalarıyla başlayan forumda karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının önemi vurgulandı:
- Artık dönem Afrika'yı anlamak ve Afrika'nın geleceğinde Afrika ile ortak olma vakti. Afrika ile stratejik ortaklıklar kurmak vakti
Forumun açılış konuşmasını yapan Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika’ya yardım değil yatırım yapılması gerektiğini söyledi:
- Artık Afrika'ya yardım etmeyin. Afrikalının yardıma ihtiyacı yok. Afrikalının yatırıma ihtiyacı var. Afrika'nın ortaklığa ihtiyacı var
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