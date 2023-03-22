Türkiye-Afrika arasındaki işbirlikleri geliştiriliyor

Dünya Sektörler arası İşbirliği Forumu İstanbul’da başladı.



Küresel başarı için işbirliği’ mottosuyla düzenlenen foruma Afrika’nın 41 ülkesinden ticaret heyetleri ve devlet yetkilileri katıldı.



Afrika ülkelerinin ve Türkiye’den temsilcilerin konuşmalarıyla başlayan forumda karşılıklı ticaret hacminin artırılmasının önemi vurgulandı:

- Artık dönem Afrika'yı anlamak ve Afrika'nın geleceğinde Afrika ile ortak olma vakti. Afrika ile stratejik ortaklıklar kurmak vakti

Forumun açılış konuşmasını yapan Forum Başkanı ve Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Afrika’ya yardım değil yatırım yapılması gerektiğini söyledi: