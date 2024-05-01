MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den çok sert Ümit Özdağ açıklaması! "ABD hükümetine danışmanlık yaptığını itiraf etti"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ABD'ye hizmet ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞINA MÜDAHALE EDİLMEDİKÇE..."

Özdemir, FETÖ'nün siyasi ayağına müdahale edilmesinin ve bu ayağın deşifre edilmesinin, "Ümit Özdağ'ın toplum nezdindeki fitnelerini yaymasını engelleyeceğini" söyledi. Özdağ'ın 15 Temmuz'dan hemen önce MHP'den ayrıldığını hatırlatan Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıs, 15 Temmuz ihanetinden sadece birkaç ay önce partimize yapılan sistemli taarruz ve operasyonlarla alakalı durumu, bir geçmiş olsun ziyareti kapsamında konuşurken, odada bulunan Sayın Yıldıray Çiçek ve bir başka genel başkan danışmanımızla beraber tahlil ederken; MHP’nin bu tür operasyonlara ve fitneye karşı her zaman dirençli ve aşılamaz olduğunu ifade ettiğimde “Bu dönem önceki dönemlere benzemiyor, çok daha değişik ve çok daha başka şeyler olacak” söylemiyle cevaplamış, çok değil birkaç gün sonrada partimizden istifa edip gitmişti."

Özdemir, Ümit Özdağ'ın babasının da Alparslan Türkeş'in yanından ayrıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Belki de aldığı talimat bu yöndeydi!"

"Tıpkı 12 Mart 1971 muhtırasından bir gün önce partimizden istifa ederek Başbuğumuzu yarı yolda bırakan babası gibi bu şahıs da böylelikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen önce böylelikle MHP’den ayrılmıştı."

"Şimdiyse particilik rolü oynayarak Türkiye’nin milli güvenlik açıkları üzerine yabancı başkentlere danışmanlık yaparak, psikolojik harekatlarla aynı çevrelere hizmet edip, genç kardeşlerimizin sözüm ona akıllarını bulandırmakla meşgul."

"Oysa FETÖ’cü Emre Uslu başta olmak üzere bugün cezaevinde yada yurt dışında kaçak olan ne kadar hain varsa hepsiyle fikirdaş olan da bu şahıstı."

"ABİSİ BİZZAT ABD HÜKÜMETİ ADINA ÇALIŞTI"

Özdemir, Ümit Özdağ'ın ağabeyinin de ABD hükümeti adına çalıştığını söyledi. Özdemir şunları ifade etti:

"Abisinin bizzat ABD hükümeti adına çalıştığı hususu ise bir başka konuşulmayan hakikattir. Ve yine kendisinin ABD hükümetine adına, ABD’nin değer verdiği çok mühim hizmetleri vardır!"

"O yüzden Ümit Özdağ, Sayın Genel Başkanımızı hiç anlamamış, anlama gibi de bir derdi belli ki hiç olmamıştır. Çünkü biz Ülkücüyüz, Ümit Özdağ ise görevlidir! Biz canımızla, kanımızla sadece Türk Milleti’nin hizmetindeyiz, Ümit Özdağ kendi itiraflarıyla okyanus ötesinin..."

"O yüzden hakikat aynasında ve Ülkücü Hareketin hem vicdanı hem de hafızasında bu müflis ve müfteri şahsın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur; elbette sözlerinin de..."

FETÖ’nün siyaset ayağına müdahale edilmedikçe ve bu ayak deşifre dilmedikçe, Ümit Özdağ gibi tiplemeler toplum nezdindeki fitnelerini yaymaya devam edecektir.



Bu şahıs, 15 Temmuz ihanetinden sadece birkaç ay önce partimize yapılan sistemli taarruz ve operasyonlarla alakalı… — İsmail ÖZDEMİR 🇹🇷 (@ismailozdemirrr) May 1, 2024

O VİDEOYU PAYLAŞTI

Özdemir, Ümit Özdağ'ın daha önce yaptığı bir konuşmanın videosunu paylaştı. Özdağ o videoda, ABD Başkanı Clinton'un Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kendisini arayarak, Ankara'da düzenledikleri bir toplantıya çağırdıklarını söylüyor. Özdağ, bu teklifi kabul ettiğini belirtiyor. Özdemir, bu video üzerine Özdağ ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye’ye dış müdahale operasyonlarının yoğunlaştığı ve türlü “yeni siyasi senaryo” yazılımına koyulunduğu bir dönemde bu şahıs, ABD hükümetine danışmanlık yaptığını ve kendi ülkesi üzerinde hesap güden yabancı mihrakların planlarına taşeronluğuna soyunduğunu itiraf ediyor. Ne hikmetse ABD bu şahısla “doğrudan” temas kuruyor. Sahi ABD, Türkiye’de kimlerle doğrudan temastadır?"