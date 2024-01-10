Ümit Özdağ ve Ekibi MOSSAD Yalanlarını Pompalıyor!

Göçmen kışkırtması ve Arap düşmanlığıyla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve ekibi, sosyal medyada günlerdir İran karşıtı kampanya yürütüyor.

Yalan kampanyası, Özdağ’ın sosyal medyada nefret söylemlerini yayması için finanse ettiği İran uyruklu Ramin Saeidi hakkındaki sınır dışı kararının ardından başladı. “Aykırı”, “Muhalif Gençlik” gibi Zafer Partisi’ne yakın hesaplardan Saeidi’nin İran’a gönderilmesi durumunda idam edileceği yalanı pompalanıyor. Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, paylaşımlardaki önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor.

Ulusal Kanal İran Temsilcisi Gürkan Demir, "Ümit Özdağ paylaşım yapıyor, diyor ki, 'Güney Azerbaycanlı Ramin iade edilirse idem edilecek.' filan... Bir kere İran'ın herhangi bir bölgesini Güney Azerbaycan diye tanımlamak doğrudan MOSSAD ile aynı noktaya, aynı mevziye düşmektir. Güney Azerbaycan, İsrail ve Amerika'nın İran'ı bölmek için Türk milliyetçiliği kılıfını kullanarak ürettiği bir projedir. Güney Azerbaycan adı altında İran'da sözde bir Türk devleti kurma hedefi, Türkiye'nin de İran'ın da toprak bütünlüğünü hedef alan bir projedir." dedi.

Sosyal medya üzerinden nefret pompalayan Ambargo TV'nin çalışanı Ramin Saeidi, hesaplarının Ümit Özdağ'a ait olduğunu ve onun talimatıyla içerik hazırlayarak kışkırtma yaptığını itiraf etmişti.

Yapılan incelemeler sonucunda Özdağ ve Saeidi arasındaki telefon yazışmaları ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Gürkan Demir değerlendirmesinde, "İşte Güney Azerbaycan projesi, Ramin meselesi, Arap düşmanlığı, göçmen kışkırtması gibi bir çok mesele Türk milliyetçiliği kılıfı altında MOSSAD ve CIA çıkarlarına hizmet etmekten başka bir şey olmadığını bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'ın MOSSAD Bağlantısı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İsrail ile ilişkileri ve MOSSAD bağlantısı da kamuoyunda sorgulanıyor.

MOSSAD’la görüşmekle ve İsrail’e kayıtsız giriş yapmakla övünen Özdağ’a, sosyal medyada tepki yağıyor. Vatandaşlar, "ümitözdağtutuklansın" etiketi altında, tepkilerini dile getiriyor.

Gürkan Demir konuyla ilgili olarak, "2000'lerden başlıyor işte PKK ile görüşmesi, MOSSAD ile ilişkileri, İsrail'e gidip gelmesi filan bugünlere kadar uzanan bir süreç var. SAdece bugün olmadığı görülüyor. Ümit Özdağ'ın bütün ilişkilerinin MİT ve yargı tarafından ortaya konulması ve gerekenin yapılması gerek, bu kadar olay görmezden gelinmemeli." dedi.