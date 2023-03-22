Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 96 arttı

Üreticinin besicinin belini büken tarımsal girdi enflasyonu ocakta yüzde 95,99 arttı.



TÜİK verilerine göre aylık artış ise yüzde 6,24 e yükselerek 7 ayın zirvesi gördü.



Yıllık en fazla fiyat artışı yüzde 117,25 ile hayvan yeminde görüldü. Hayvan yemini yüzde 115,38 ile tohum ve dikim materyali izledi.



Aylık en fazla artış ise yüzde 35,17 ile diğer mal ve hizmetler, yüzde 21,45 ile veteriner harcamalarında oldu.





Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 4,86 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu.