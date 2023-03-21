Bakanlık açıkladı: Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin şartları ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin ayrıntılarını paylaştı...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan Kentsel Dönüşüm Kredisi'nin ayrıntılarını paylaştı.

Kredinin yüzde 1,49 faiz oranını 0,70'ini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı karşılayacak, yüzde 0,79 faiz imkanıyla krediden yararlanılabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara riskli yapı tespitini yaptıranlar bankaya müracaat edebilecek.

En az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar veya ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahipleri yararlanabilecek.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek. Kişi, bu tutar altında birkaç dairesini dönüştürebilirse faydalanabilecek.

İlk daire için yüzde 0,79, diğeri için yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verilecek. İş yeri için yüzde 1,10 faiz oranıyla 800 bin lira kredi alabilecek.

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yeri için 7 yıl vade uygulanacak.

Tahliye veya yıkım tarihlerinden itibaren 3 yıl içinde, bankalara faiz destekli/kar payı kredi için başvuru yapılabilecek.

Kredi desteğinden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şartı aranıyor.

Hak sahipleri farklıysa 15 daire de krediden yararlanabilecek.

# Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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