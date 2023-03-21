Avrupa'da bankacılık krizi sürüyor: Credit Suisse'in satılması çare olmadı

ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da kriz büyüyor.



Küresel finans piyasalarını tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse'i, İsviçre'nin en büyük bankası UBS satın aldı.



Hükümetin de desteklediği bir anlaşma ile banka 3 milyar İsviçre frangı yani 3,23 milyar dolara el değiştirdi.



Ancak bu durum küresel piyasaları sakinleştirmeye yetmedi. İsviçre tarafından yatırımcı güvenini artırmak için atılan bu adıma rağmen bankacılık hisseleri ve büyük bankaların ihraç ettiği tahvillerde sert düşüşler görüldü.



Düşüş diğer bankalara da sıçradı. Avrupa'nın en büyük 600 şirketinin yer aldığı Stoxx 600’ün bankacılık endeksi yüzde 3,4 düştü.