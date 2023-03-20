Ramazan pidesi fiyatı belli oldu: Yüzde 60 fiyat artışıyla

Ramazana günler kala, Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. Türkiye genelinde 300 gramlık pide fiyatı 10 lira olarak açıklandı.

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Ramazan ayına günler kala Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye genelinde 300 gramlık pidenin yüzde 60 fiyat artışıyla 10 liradan satılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığı ve şuan için ekmek zammının gündemde de olmadığı belirtildi.

# Türkiye Fırıncılar Federasyonu # ramazan pidesi

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