Kahramanmaraş’ta deprem altın üretimine darbe vurdu

Türkiye´de altın üretiminde ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta depremin ardından altın üretimi durdu. Her bir esnafın ortalama 500 bin avro üzerinde kaybının olduğunu belirtiliyor. Sektör temsilcileri çalışanların üretimden kopmaması için konteyner evler kurulmasını talep ediyor.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, kuyumculuk sektörüne de büyük darbe vurdu.

6 bin çalışanı ve 470 kuyumcu atölyesine ev sahipliği yapan Altınşehir Kuyumcukent Sitesi deprem sırasında hasar aldı.

DÜNYA’nın haberine göre, makine ve yıkım nedeniyle her bir esnafın ortalama 500 bin avro üzerinde kaybının olduğunu belirtiliyor.

İşletmeler faaliyete geçmek için yardım beklerken kalifiye elemanlarını kaybetmemek için de devletten yardım istiyor. Konteyner evler kurulmasını talep ediliyor.

Türkiye´de altın üretiminde İstanbul´dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş, üretimini son 2 yıla oranla yüzde yüz arttırıp rekor kırmıştı. Kentte geçen yıl 20 ton saf altın işlenerek küpe, yüzük, gerdanlık gibi farklı takı ve aksesuar olarak piyasa sürüldü.

Altın sektörüne ayrı yeri olan ve dünyada tanınan ´Maraş burması´ bileziği ile ünlü olan kent ülke ekonomisine de çok büyük katma değer sağlıyor.

# deprem # altın üretimi # kuyumcu

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