Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu’nda işbirliği anlaşmaları imzalandı

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İnşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde bin 140 Suudi şirketi Türkiye'de, 390 Türk şirketi ise Suudi Arabistan'da yatırım yapacak.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu düzenlendi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

Forumda, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de bin 140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığı belirtili.

Ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı da belirtildi.

# suudi arabistan # mehmet muş

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