İşte depremin maliyeti!

Kamu tarafından depremin maliyeti belli oldu. Toplam maliyet yaklaşık 2 triyon TL olarak açıklandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin toplam maliyetini açıkladı. Maliyet 103.6 milyar dolar yani 1 trilyon 967 milyar TL olarak belirlendi.

Raporda, 518 bin 9 konut ağır-yıkık konut olarak belirlendi. Böylece kamu tarafından ilk kez kapsamlı bir hasar tespit durumu ile harcama ihtiyacı belirlenmiş oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının da kayıpları belirlendi. Merkezi yönetimin birimleri 194.7 milyar TL, KİT’ler 27 milyar 49 milyon TL, mahalli idareler 17 milyar 254 milyon TL, özel statüler 1 milyar 205 milyon TL olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kaybı 240 milyar TL olarak belirlendi.

Merkezi Yönetim Birimleri: 194.7 milyar TL
KİTLER: 27 milyar 49 milyon TL
Mahalli İdareler: 17 milyar 254 milyon TL
Özel Statüler: 1 milyar 205 milyon TL

Toplam 240 milyar TL

Raporda, toplam kayıpların 56,9 milyar dolar ve yüzde 54,9 pay ile konutlardan geldiği, ikinci ağır kalemin 12,9 milyar dolar ile kamu bina ve altyapıdan kaynaklandığı, konut hariç özel kesim kaybının ise 11,8 milyar dolar olarak belirlendiği kaydedildi.

# deprem

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