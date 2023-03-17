Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yükseldi

Merkez Bankası, mart ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.



Ankette enflasyon, cari açık ve döviz kuru beklentisinde artış görüldü.



Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 35,76'dan yüzde 37,72'ye yükseldi. 12 ay sonrası için de yüzde 31,63 oldu.



Cari açık beklentisi bir önceki anket döneminde 30,6 milyar dolardı, martta 36 milyar dolara yükseldi.



Katılımcıların 2023 yıl sonu dolar kuru beklentisi 22 lira 84 kuruştan 22 lira 91 kuruşa yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 23 lira 10 kuruşa yükseldi.



Büyüme beklentisinde ise düşüş görüldü. Bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu.