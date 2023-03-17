ABD'deki banka krizi Avrupa'ya sıçradı

ABD'de yaşanan bankacılık krizi Avrupa'ya da sıçradı. Silikon Bankası'nın iflası Avrupa bankalarında deprem etkisi yarattı.



İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse’in en büyük yatırımcısı Saudi National Bank’ın bankaya daha fazla destek veremeyeceğini açıklamasının ardından bankanın hisseleri gün içinde yüzde 30 değer kaybetti. İlk kez 2 İsveç Frankı’nın altına düştü ve 1,56 İsviçre Frankı düzeyine kadar geriledi.



Bu gelişmenin ardından Credit Suisse İsviçre Merkez Bankası’ndan yaklaşık 54 milyar dolara yakın borçlanacağını duyurdu.



Avrupa bankalarında toplam erime 120 milyar doları aştı.



Ekonomist Nouriel Roubini de yaşananların büyük bir borç krizine yaklaşıldığının işareti olduğunu belirtti. “Kıyım yeni başladı” ifadelerini kullandı. Roubini, “Credit Suisse’e bir şey olursa, bu sadece Avrupa’yı değil tüm küresel finansal sistemi etkiler." dedi.



ABD ve Avrupa ekonomisinde yaşanan kriz sonrası Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyordu. Banka faizi 50 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltti.