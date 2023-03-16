Geçici işçiler süre uzatımı değil kadro istiyor

MEB'DEKİ İŞÇİLERİN DURUMU

Ormanlarda, şeker fabrikalarında, tarlalarda, karayollarında alın teri döken emekçiler kadro istiyor:

- 696 sayılı KHK kapsamında otuz binin üzerinde alt işveren işçisi Milli Eğitim Bakanlığı’nda geçici işçi olarak kadroya geçirilmiştir. Sendikamızın örgütlü olduğu bu işyerleri dahil tüm geçici işçilerimizin çalışma süreleri yılda 10 ay geçmeyecek şekilde uygulanmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin sorunlarını çözecek olan kanun teklifini hazırladıklarını ve önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini söyledi.



Ancak sendikaların aldığı bilgiye göre, geçici olarak istihdam edilen işçilerin çalışma sürelerinin iyileştirileceği belirtildi. Buna göre, orman işçileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda 9 ay 29 gün çalıştırılan emekçilerin çalışma süresi 11 ay 29 gün olacak.



Yine şeker fabrikalarında geçici olarak istihdam edilenlerin durumları da aynı. 5 ay 29 gün çalıştırılan Çaykur işçilerinin durumuna ilişkin ne yapılacağı ise hâlâ muallak.





"YAPILMASI GEREKEN 12 AY KADRO VERİLMESİ"

Ulusal Kanal'a konuşan sendika başkanları çalışma sürelerinin uzatılmasının çözüm olmadığını vurguladı. Sendika başkanları, kalıcı çözüm yolunun kadro olduğunu ve bu talep yerine gelene kadar da mücadele edeceklerini belirtti:

- Üyelerimizin olduğu Millî Eğitim Bakanlığında da geçici işçi kadrosu ile istihdam edilenler okullar açık olduğunda çalıştırılmakta, iki aylık yaz dönemlerinde ise iş sözleşmeleri askıya alınmaktadır. Diğer kamu işçilerinden farklı olarak yılda yalnızca 10 ay çalıştırılmaları, kadroya geçirilen geçici işçi arkadaşlarımızda çeşitli kaygılara ve sorunlara neden olmaktadır. Okullarımızda çalışan işçilerimizin 12 ay çalıştırılması olması gerekendir. Çalışma hayatında farklı istihdam modelleri her zaman çalışma barışını bozmaktadır. Bunun için yapılması gereken 12 ay süreyle kadro verilmesidir.

Diğer yandan taşeron işçiler de kadro bekliyor. Asıl işi yaptığı halde kadro dışı kalan emekçiler de taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.