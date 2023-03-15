Bakan Bilgin'den geçiçi işçi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemenin hafta içerisinde Meclis gündemine geleceğini belirtti. Bilgin, "Geçici işçi sorununu çözüyoruz" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bu sözlerle bir kez daha müjdeyi verdi:

- Geçici Işçi sorununu çözüyoruz. Dosya önümüzde.

Geçici işçilerin beklediği kadro ve çalışma sürelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma tamamlanmıştı. Son açıklama yine Çalışma Bakanı Bilgin'den geldi:

- Tahmin ediyorum bu hafta Meclis gündemine alınır. Ele aldığımız her konuyu çözerek dosyayı kapatıyoruz. EYT’den sonra geçici işçiler demiştim. Şimdi de Meclisin vereceği karar ile geçici işçiler meselesi de kapanıyor.

 1999 öncesi sigorta girişi olan staj ve çıraklık yapan ancak EYT kapsamına alınmayan çalışanlarla ilgili de konuştu Bilgin:

 - Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın.



# vedat bilgin

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