Fahiş fiyat ve stokçuluk iki kat ceza

Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara yönelik cezalar iki katına çıkarıldı.



Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun çalışma esaslarına dair yönetmelikte değişiklikler yapıldı. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı para cezası uygulanacağı hüküm altına alındı.



Yönetmelikle yapılan diğer bir düzenlemeyle, idari para ceza tutarının belirlenmesi sürecinde "fiil" olarak belirtilen hareketler "kabahat" olarak değiştirildi.



Fahiş fiyat uygulamalarında her bir aykırılık için 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar; stokçuluk, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde ise her bir aykırılık için 100 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilmesi öngörülüyor.