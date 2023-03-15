Gelir İdaresi Başkanlığından varlık barışı uyarısı: Son tarih yaklaşıyor

Yurt içi ve dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için son tarih yaklaştı. 31 Mart'a kadar gerçek ve tüzel kişilerin başvuruda bulunması gerekiyor.

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Yurt içi ve dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının milli ekonomiye kazandırılması için uygulamaya alınan Varlık Barışı'nda son tarih 31 Mart olarak açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, gerçek ve tüzel kişilerin söz konusu tarihe kadar bildirim ya da beyanda bulunması gerekiyor.

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu aranmıyor, düzenlemeden herkes yararlanabiliyor.

Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden, 31 Mart'a kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin ödenecek.

Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde vergi yüzde sıfır olarak uygulanacak ve peşin ödenmiş vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecek.

# varlık barışı # gelir idaresi başkanlığı

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