ABD-Türkiye İş Forumu düzenlendi

ABD-Türkiye İş Forumu, ABD Ticaret Odası'nda düzenlendi.



Forumda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2002 yılında 6,4 milyar dolar olan ikili ticaret hacminin geçen yıl 38 milyar dolara yükseldiğini belirtti. "Ticarette olduğu gibi her iki yönde de yatırım akışının artarak ABD'den 14,3 milyar dolara, ABD'ye ise 9,7 milyar dolara ulaştığını gözlemliyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, iki ülkenin küresel çıkarları ve NATO'daki ilişkilerin stratejik önemi üzerine ABD’li Kongre üyelerini daha fazla Türkiye’yi ziyaret etmeye davet etti. ABD’li iş dünyasına da iki ülke arasında ticari hacmi artırma çağrısında bulundu.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası ile aralarındaki işbirliği anlaşmasını bir yıl daha yenileyeceklerine işaret etti. "Birlikte çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.



ABD Ticaret Odası yetkilisi Khush Choksy ise ABD ve Türkiye arasında iş ilişkisi kurmak için "kritik" bir zaman olduğuna dikkat çekti.



Konuşmaların ardından TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.