Kömür ithalatı iki katına çıktı

Türkiye’nin kömür ithalatı iki katına çıktı. 2022 yılında 5,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin kömür ithalatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası düşünce kuruluşu Ember'in analizine göre, Türkiye’nin elektrik üretimi için kömür ithalatı 2022 yılında iki katına çıkarak 5,3 milyar dolar oldu.

Analize göre, ithal kömürden elektrik üretiminin yerli kömürden yüzde 25 daha fazla olduğu da görüldü.

Özellikle 2010’dan bu yana ithal kömürle elektrik üretimi artış gösterdi. 2010’da ithal kömürden elektrik üretimi yüzde 7 iken 2022’de bu oran 20’ye ulaştı.

Geçtiğimiz sene ithal kömüre verilen teşvikler tepki toplamıştı. EPDK, ithal kömürle elektrik üretimi yapan enerji santrallerine üst sınırda 2 bin 500 lira, yerli kömürden elektrik üreten santrallere ise bin 200 lira teşvik verileceğini açıklamıştı.

# kömür # epdk # ithal kömür

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