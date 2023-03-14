Deprem bölgelerinde teşvik hamlesi: Asgari ücret için brüt formülü

Türkiye ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretimini olumsuz etkiledi. İşgücünün önemli bir bölümü başka illere göç etti.



İş gücünün teşvik edilmesi için yeni formüller gündeme getirildi.



Ekonomim'in haberine göre, depremzede işçilerin ücret yönünden desteklenmesi noktasında ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor.



İlki, ödemelerin asgari ücretin brütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde. Asgari ücret 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 8 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi olmak üzere bin 501 lira 20 kuruş kesinti yapılıyordu. Bu seçenek tercih edilirse, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10 bin 8 lira geçecek.



İşverenler ise, belirli süreliğine de olsa işverenin SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, bölgedeki asgari ücretlinin eline 11 bin 759 lira geçecek. Üzerinde ücret alanların ise aradaki fark kadarlık kısmı için muafiyet sağlanacak.