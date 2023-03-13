Bütçeden özel şirketlere kaynak 4'e katlandı

Fahiş faturalarla vatandaşın cebini yakan özel elektrik dağıtım şirketlerine, kamu bütçesinden aktarılan para 2022'de neredeyse dörde katlandı. 21 elektrik dağıtım şirketine bütçeden 12,6 milyar lira aktarıldı.



Şirketlere 2015-2022 döneminde aktarılan paranın toplamı ise 25 milyar liraya ulaştı.



Cadde ve sokak aydınlatmaları için şirketlere ödenen 12,6 milyar TL’nin 10,4 milyar TL’sinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandığı bildirildi.



Elektrikte özelleştirme 2013 yılında tamamlandı. Türkiye'deki tüm elektrik dağıtım bölgeleri kamudan özel sektörün eline geçti.



Hükümetin özelleştirme kararının ardından faaliyete geçen 21 elektrik şirketine genel aydınlatma ödemeleri için merkezî bütçeden 2015 yılından 2019 yılına kadar her yıl toplam 2 milyara yakın ödeme yapıldığı görülüyor.



2020'den sonra ise yapılan ödemenin katlanarak arttığı görülüyor. 2020 yılında 2,4 milyar lira, 2021'de 3,6 milyar lira ödeme yapılırken, 2022'de bu miktar neredeyse dört katına çıkıyor.

2020: 2,4 milyar TL

2021: 3,6 milyar TL

2022: 12,6 milyar TL