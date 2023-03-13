Ocak'ta rekor cari açık

Türkiye ekonomisi 2023'ün ilk ayında aylık bazda rekor cari açık verdi.



Merkez Bankası verilerine göre, 2022 aralıkta 5 milyar 910 milyon dolar olan cari açık, ocakta 9 milyar 849 milyon dolara yükseldi.



12 aylık cari açık ise Aralık ayında 48,7 milyar dolarken ocak ayında 51,7 milyar dolar oldu. Bu rakamla 2014 yılından bu yana en yüksek seviye kaydedildi.



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2,6 milyar dolar fazla verdi.



Verilere göre Ocak'ta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12,4 milyar dolar oldu.



Resmi rezervlerde bu ay 9.3 milyar dolar net azalış oldu. Net hata noksan tarafında ise 119 milyon dolarlık çıkış izlendi.