Orman işçileri kadro bekliyor: "Kadro gelene kadar mücadele edeceğiz"

Geçici olarak istihdam edilen işçiler kadro bekliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çalışmayı tamamladıklarını açıklamıştı ancak söz konusu kanun teklifi hâlâ Meclis gündemine gelmedi. Orman işçilerinin çalışma süresinin 11 ay 29 güne uzatılması ancak kadro verilmeyeceği iddiası tartışma yarattı.

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Geçici işçilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek kadro haberinde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadroyu içeren kanun teklifinin hazırlığının tamamlandığını ve 7 Mart'ta Meclis'e sevk edeceklerini açıklamıştı. Ancak söz konusu teklif hâlâ Meclis'e gelmedi.

Bakanlığın bitirdiği çalışmaya ilişkin bilgiler de kamuoyuna sızmaya başladı. Çalışma sürelerine ilişkin iyileştirmelerin olacağı ancak kadronun herkese verilmeyeceği yönünde iddialar kamuoyuna yansıdı.

Ancak geçici olarak istihdam edilen tüm çalışanlar amasız fakatsız kadro istiyor. Onlardan biri de yeşil vatanın savunucuları orman işçileri. Kadro bekleyen orman işçilerinin 9 ay 29 gün olan çalışma süresinin 11 ay 29 güne uzatılacağı belirtildi.

Ancak tam kadronun ise şimdilik gündemde olmadığı ifade edildi.

Konu ile ilgili açıklama Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan'dan geldi. Geçen hafta Çalışma Bakanı ile bir araya gelen Aslan, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 15 bin işçinin bulunduğunu söyledi. Aslan'ın görüşmede, kadro hakkını yeniden Bakan Bilgin'e ilettiği öğrenildi.

İşçinin geçicisinin olmayacağını belirten Aslan, sadece çalışma sürelerinin düzeltilmesinin sorunları çözmediğini vurguladı. Sendika Genel Başkanı, kadro müjdesini alana kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

# Öz Orman-İş Sendikası # geçici işçiler # vedat bilgin

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