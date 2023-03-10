Petrol-İş Sendikası'ndan özelleştirme tepkisi: "Enerji politikalarında inisiyatif, özel sektöre bırakılamaz"

Petrol-İş Sendikası, AK Parti tarafından meclise sunulan doğal gaz da özelleştirme yasa teklifine ilişkin basın açıklaması yayımladı.



Açıklamada, BOTAŞ’ı zayıflatacak her türlü düzenlemeye karşı olunduğu vurgulandı, "Enerji politikalarında inisiyatif, kâr hırsı ile hareket eden özel sektöre bırakılamaz." ifadesini kullanıldı:

-TBMM’ye sunulan teklifle, 2001 tarihinde yasalaşan 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda öngörülen doğal gaz piyasasında serbestleştirme hedefi korunmakta, hatta ithalat ve ihracatta tabi olunan kısıtlamalar daha da esnetilerek serbestleştirmenin derinleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sendika, enerji sektörünün stratejik önemine dikkat çekti:

- Doğal gaz piyasasında serbestleşmenin ve özel sektörün payının arttırılması, doğal gazda kontrol ve denetimin piyasaya bırakılması sonucunu doğuracaktır. Bu durum enerjide arz güvenliği sorunları doğuracak. Şirketlere bölünen BOTAŞ zayıflayacak ve çeşitli özelleştirme uygulamalarına daha hazır hale gelecektir. BOTAŞ’ın zayıflaması, doğal gaz piyasasında kamu yararı değil kâr etme odaklı faaliyet gösteren özel sektörün ağırlığının artması ile sonuçlanacaktır.

Enerji sektöründe özel sektör payının artırılması ile arz güvenliğinin tehlikeye gireceği, ucuz doğal gaza ulaşımın zorlaşacağı belirtildi: