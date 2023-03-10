Mersinli üreticinin yüzünü ihracat yasağının kalkması güldürdü

Domateste ihracat yasağının kaldırılması çiftçiye nefes aldırdı:

İhracatçı bizi aradı 15 tl'den alacağım dedi. Balkan ve Avrupa ülkelerine satacağını ifade etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 bin dönüm alanda 160 bin ton domates üretimi yapılıyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte üreticileri bahçede tatlı bir telaş sardı:

- Yüzümüz güldürdü, maliyetler pahalı şu anda fiyatlar yerine oturdu.

Girdi maliyetleri nedeniyle zorlanan üretici, emeğinin karşılığını almak istiyor: