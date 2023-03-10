Mersinli üreticinin yüzünü ihracat yasağının kalkması güldürdü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, domates ihracatında yasağın kalkması girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiyi sevindirdi. Kilosu 15 TL'den satılan domates, balkan ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Domateste ihracat yasağının kaldırılması çiftçiye nefes aldırdı:
İhracatçı bizi aradı 15 tl'den alacağım dedi. Balkan ve Avrupa ülkelerine satacağını ifade etti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 bin dönüm alanda 160 bin ton domates üretimi yapılıyor. Yasağın kalkmasıyla birlikte üreticileri bahçede tatlı bir telaş sardı:
- Yüzümüz güldürdü, maliyetler pahalı şu anda fiyatlar yerine oturdu.
Girdi maliyetleri nedeniyle zorlanan üretici, emeğinin karşılığını almak istiyor:
Çok emek sarf ediliyorlar emeklerinin haklarını almaları gerekiyor yoksa geçimleri sıkıntıya giriyor bunu bu hale getirmek zor bir şeydir.
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