İstanbul'da konut kiralarında rekor artış: İşte en çok artan ilçeler

İstanbul'da konut kiralarında rekor artış görüldü. Bir emlak sitesi, şubat ayında yaşanan deprem sonrası İstanbul ilçelerinde kiralık konut piyasasını inceledi.



Çalışmaya göre Şubat ayında İstanbul genelinde konut kiraları yüzde 6,6 arttı. İstanbul genelinde ortalama metrekare kira 124 TL olurken ortalama kira 12 bin 394 TL 'ye yükseldi.



Şubat ayında kira değeri en fazla artan ilçeler Şile, Beşiktaş, Ataşehir ve Ümraniye oldu. Kira değeri en az artan ilçeler ise Avcılar, Beyoğlu ve Bahçelievler olarak açıklandı.



Kiralanmayı bekleyen konut stoku en fazla artan ilçeler Bakırköy, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Beykoz; kiralık stoku en fazla düşüş gösteren ilçeler ise Eyüpsultan, Çatalca ve Esenler oldu.