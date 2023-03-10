Kahramanmaraş'ta üretici destek bekliyor: " Üreticinin sigorta primleri yatırılmalı"

Ulusal Kanal'a konuşan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Vakkas Kuzu hayvan varlığındaki kaybı açıkladı:

- Bugün hayvan varlığımızın yüzde 14-15'i telef olmuştur. Daha sayı ile görülmeyende var.

Kahramanmaraş tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemli bir konumda ancak depremden sonra hayvan üreticilerine olumsuz etkisini Vakkas Kuzu aktardı:

-Biz bu faciayı yaşadığımız için ilimizde kimse kalmadı çadır kentler dışında insan kalmadı il dışına akrabalarının olduğu şehirlere ve ülkelere gittiler. Biz terk etmedik biz diyoruz ki üretime devam can boğazdan geçer biz çalışacağız çalışacağız başka yolu yok.

Vakkas Kuzu hayvancılığın yeniden eski düzenine dönmesine için üreticilerin bir önce destek beklediğini açıkladı:

- İzalosyonlu büyük çadırlar yapılsa hem hayvancılık nefes alır hem üretici ilini terk etmez. Devlet sigorta primini ve yüzde 50 yem desteğini öderse belki bu il ayağa kalkar.

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Kahramanmaraş'ta hayvan yetiştiriciliğinin yeniden eski haline döndürülmesi hedefleniyor:

- Bakanlığımızdan hibeli destekli yer istiyoruz. Üreticilerimizin her aileden iki kişinin sigorta priminin yatırılmasını istiyoruz yoksa köylerimizin boşalıyor. Bu depremlerden sonra kimse kalmayacak herkes göç edecek hayvancılık bitecek.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, üreticin yeniden ayağa kalkması için atılması gereken adımları sıraladı: