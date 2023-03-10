Erdoğan'dan Atalay görüşmesi sonrası Çalışma Bakanı'na talimat

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay çalışma hayatındaki sorunları konuşmak üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Çalışma Bakanlığı’na talimat veren Erdoğan, konuların çözülmesi için çözüm mesajı verdiği öğrenildi.

Seda Akyüz Seda Akyüz
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Taşerona kadro, toplu sözleşme, mevsimlik işçiler…

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çalışma hayatındaki sorunlarla ilgili taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ak Parti genel merkezinde yapılan görüşmede en önemli başlıklardan biri taşeron işçilerin kadro talebiydi.

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, yıllardır kadro bekleyen işçilerin bu talebi Atalay tarafından bir kez daha Erdoğan’a iletildi.

Mevsimlik işçilerin kadroya geçirilmesiyle ilgili konu da görüşmede gündeme geldi. Çalışma Bakanlığı’nın kendi çalışmasını tamamlayarak konuyu Meclis’e sevk ettiklerine yönelik açıklaması heyecan yaratmıştı. Atalay, bu konuda da ayrım yapmaksızın taleplerin yerine getirilmesini istedi.

Masadaki başlıklardan biri de, 2023-2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü oldu. Atalay, bu yıllar arasında yapılacak zamma ilişkin de beklentilerini iletti.

Görüşme sonrası Atalay’ın ilettiği başlıklar konusunda Erdoğan, Çalışma Bakanlığı’na talimat verdi. Erdoğan’ın emek cephesinin taleplerinin çözülmesi için olumlu mesaj verdiği öğrenildi.

Talimatın ardından Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Aynı konular üzerinde beklentiler ve Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme Bakan Bilgin’e aktarıldı.

Kamu toplu iş sözleşmesinde önümüzdeki hafta zam oranının belli olacağı öğrenildi.

Diğer konularda da Bakanlığın çalışmaları hızlandıracağı ifade edildi. Hatta bazılarının Meclis kapanmadan hayata geçirileceği belirtildi.


Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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