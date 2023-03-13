Bankalar kâra ve faize doymuyor

Geçtiğimiz seneyi yüzde 433 milyar lira kâr ile kapatan bankacılık sektörü, kâra ve faize doymuyor. Merkez Bankası geçen hafta bankalara yazı göndererek ihtiyaç kredilerinde faiz sınırlaması getirdi. Buna rağmen ihtiyaç kredi faizleri haftaya artışla başladı...

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Bankalar kâra ve faize doymuyor. Geçtiğimiz seneyi yüzde 433 milyar lira kâr ile kapatan bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın üst sınırına rağmen ihtiyaç kredilerini yüksek tutmaya devam ediyor.

Merkez Bankası'nın bankalara cuma günü gönderdiği yazı ile ihtiyaç kredisi faizlerine sınırlama getirdi. Ancak bu karara rağmen tüm bankalar haftaya ihtiyaç kredisi faizlerini artırarak başladı.

Geçen hafta yüzde 2,79’dan ihtiyaç kredisi kullandıran bir özel banka bu hafta 30 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 3,09’a çıkardı.

Bir diğer özel banka ise yüzde 2,01 olan ihtiyaç kredi faizini 3,01’e çekerken, yine başka bir özel banka da yüzde 2,62 olan faizini yüzde 3’ün üzerine taşıdı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Merkez Bankası # faiz # özel banka # ihtiyaç kredisi

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