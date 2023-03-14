Akaryakıtta indirim yolda

Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarında düşüş sürüyor. Brent petrolün varil fiyatında günlük kayıp yüzde 5'i aştı. En düşük 78,35 doları gördü. Şimdi gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında...

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, brent petrolün varil fiyatında günlük kayıp yüzde 5'i aştı.

Saat 16:38 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 4,06 oranında düşerek 79,47 dolarda işlem gördü.

En düşük 78,35 doları gördü, 6 Ocak tarihinden bu yana dip seviyeye ulaştı.

Brent petrolde düşüş sürerken gözler Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İndirim beklentisi oluştu.

İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı 20 lira 43 kuruş, motorin litre fiyatı ise 21 lira 53 kuruştan satılıyor.

# motorin # benzin

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