ABD'de kriz çanları çalıyor! Neden bankalar tek tek iflas ediyor?

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomist Hakan Topkurulu, Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına katıldı.

Topkurulu, ABD'nin küresel banka sisteminin 2008'den sonra yeni bir kriz ile karşı karşıya kalması ile ilgili konuştu.

ABD'nin Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'ın da iflas etmesi ile ilgili Topkurulu, "Batışın tek nedeni üretimi artıracak dinamiklerden kopmuş olmasıdır" dedi.