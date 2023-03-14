ABD'de bankalar batıyor
Yatırım Bankacısı ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Serhat Latifoğlu, Güne Başlarken programına katıldı. ABD'de bankaların art arda iflasları hakkında konuşan Latifoğlu, 2008 krizine dikkat çekti.
Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına Yatırım Bankacısı ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Serhat Latifoğlu katıldı.
ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SBV) ve Signature Bank'ın iflasları hakkında konuşan Latifoğlu, ABD vatandaşlarının paralarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi.
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