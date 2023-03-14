ABD'de bankalar batıyor

Ulusal Kanal'da yayınlanan Gün Ortası programına Yatırım Bankacısı ve Aydınlık Gazetesi Yazarı Serhat Latifoğlu katıldı.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SBV) ve Signature Bank'ın iflasları hakkında konuşan Latifoğlu, ABD vatandaşlarının paralarını çekmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi.