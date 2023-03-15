Hakan Topkurulu: "Atlantik yaşam döngüsünü doldurdu"
Ekonomik krizin tırmandığı ABD'de bankalar teker teker iflas ediyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, ABD ekonomisindeki krizi değerlendirdi. Doların rezerv para olma özelliğini kaybettiğini söyleyen Topkurulu, "Atlantik sistemi yaşam döngüsünü tamamladı." ifadesini kullandı.
ABD'de ekonomik kriz derinleşiyor. Bankalar teker teker iflas ediyor.
ABD'deki ekonomik krizi Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu, Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Dolar sistemini kurtarmak için ABD'nin bastığı 9 trilyon dolara dikkat çekti.
Doların rezerv para özelliğini kaybettiğini söyleyen Topkurulu, "Atlantik sistemi yaşam döngüsünü doldurdu." ifadesini kullandı.
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