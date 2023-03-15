Çin Ukrayna'da barış için harekete geçiyor

ABD'nin Ukrayna'daki bataklığını kurutmak için Çin kollarını sıvadı. Kalıcı çözüm önerilerini hayata geçirmek için ilk adım Moskova'da atılacak.



Çin lideri Şi Cinping, Moskova'ya gidecek. Kremlin'de Rus Lider Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Küresel diplomasiye ağırlığını koymaya başlayan Şi Cİnping, ABD'nin NATO'nun sınırlarını genişletme planına karşı Putin ile birlikte önemli mesajlar verecek.



Putin ile yapılacak görüşmeden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme planlanıyor. Şi Cinping'in bu görüşmeyi yüz yüze mi yoksa telefon ile yapacağı henüz resimi olarak açıklanmadı.



ABD ve AB'nin silahlarıyla barışın sağlanamayacağını kaydeden Pekin'in çözüm önerilerine Kiev'den de olumlu yanıt gelmişti. Zelenski, arabuluculuk teklifini değerlendirdiklerini, Şi Cİnping ile yüz yüze görüşmek istediğini açıklamıştı.



Çin'in gündeme getirdiği 12 maddelik çözüm önerisinde, krizden çıkışın Moskova ve Pekin'in müzakere masasına oturmasında olduğu vurgulandı. Pekin, Ukrayna'daki krizin esas sorumlusunun ABD olduğunu belirterek, uluslararası toplum Soğuk Savaş mantığından uzaklaşmaya çağrılıyor.