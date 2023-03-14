Çin ve Rusya'dan AUKUS kuşatmasına sert tepki

ABD, İngiltere ve Avustralya'dan oluşan AUKUS ittifakı Çin'i kuşatma planı çerçevesinde deniz filosu kuracak. ABD ve müttefikleri Asya-Pasifik'e nükleer denizaltılar konuşlandıracak. Rusya ve Çin yeni AUKS planına tepkili.

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ABD, İngiltere ve Avustralya, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu kuracak. ABD'de yapılan toplantı ile bunun yol haritası oluşturuldu.

San Diego'da kameralar karşındaki üçlü adına açıklamayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. Güvenlik paktı imzaladıklarını ilan etti.

ABD, Asya-Pasifik'te on yıllardır bölgedeki ulusların muazzam yararı için istikrarı korumuştur. Demokrasilerin nasıl kendi güvenliğimizi ve refahımızı sağlayabileceğini bir kez daha gösteriyoruz. Sadece bizim için değil, tüm dünya için.

Buna göre öncelikli olarak Asya-Pasifik'e yerleştirilmek üzere Avusturalya'ya 5 denizaltı satacaklarını söyledi. Daha sonra ise üç ülkenin ortaklığında yeni model nükleer denizaltılar inşa edilecek. Bu yeni filo da Asya-Pasifik'te konumlandıracak. Hedeflenen 2030'da denizaltıları çalışır hale getirmek.

Çin'i kuşatma planında yeni yol haritasını açıklayan AUKUS ittifakı denizaltı projesine SSN-AUKUS adını verdi.

Açıklanan güvenlik paktına Çin ve Rusya'dan sert tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Tehlikeli bir yolda yürüyorlar" diyerek uyardı.

- ABD, İngiltere ve Avustralya'dan gelen son ortak açıklama, üç ülkenin kendi jeopolitik çıkarları uğruna uluslararası toplumun endişelerini tamamen göz ardı ettiklerini, hata ve tehlike yolunda gittikçe daha fazla ilerlediklerini gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin AUKUS ile NATO'nun sınırlarını Asya'ya doğru ilerlettiğine dikkat çekti. Bu cepheleşmenin uzun yıllar sürecek bir çatışmanın zeminini oluşturduğu konusunda uyardı.

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