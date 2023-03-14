Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'da
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Moskova'ya geldi.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Moskova'ya geldi.
Rusya'nın cumhurbaşkanlarını kabul protokolüne uygun şekilde yapılan karşılamada Esad'ı Moskova'daki Vnukova Uluslararası Havalimanı'nda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Mikhail Bogdanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexander karşıladı.
Karşılamada Suriye ve Rusya milli marşları çalındı