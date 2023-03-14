İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan uyarı: "Çok tehlikeli sonuçları olur"

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin, yargıya müdahale hamlesiyle ülkesinin tehlikeli bir sürece girdiğini söyledi. İsrail’deki durumun siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısı yaptı.

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İsrail’de Binyamin Netanyahu Hükümetinin, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve artan ırkçı politikaları, halkın tepkisini çekiyor. İsrailliler, 2 ayı aşkın süredir ülke genelinde Hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor, Başbakan Netanyahu’yu istifaya çağırıyor.

Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da hükümeti uyaran bir açıklama yaptı. Hükümetin yargı düzenlemesinin İsrail'i çok tehlikeli bir sürece sokacağını söyleyen Herzog, "Bunun siyasi, ekonomik. toplumsal ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçları olacaktır" dedi.

İsrail’de en yüksek yargı mercii olan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip… Netanyahu hükümeti ise, hazırladığı yasa teklifiyle, Yüksek Mahkemenin bu yetkisini elinden almaya hazırlanıyor.

Tartışmalı yasa teklifi, hükümet ile yargı mekanizması arasında gerilime yol açarken, halkın da öfkesini çekti.

Buna karşın Netanyahu hükümeti, yasa teklifini 21 Şubat'ta on binlerce göstericinin protestolarının gölgesinde birinci turda Meclisten geçirdi. Teklifin yasalaşması için ise, İsrail Meclisinde üç oylamadan geçmesi gerekiyor.

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